شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تقرر عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أنها ستعرض قريبا فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" علي قنواتها، و كانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقى حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوي الفيلم للمشاهد المصرى والعربى.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو، وجورج مالبرونو، والذي حاولت قطر عرقلة توزيعه، ولم تنجح في ذلك، كما حاولت قناة الجزيرة الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقى المستوحى من نفس الكتاب بالحصول على حقوق بثه، وفشلت فى ذلك، وكانت قطر قد فشلت في منع بث الفيلم فى فرنسا، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte التي عرضت الفيلم كمنتج مشارك أيضا، حاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بثه خارج العالم الناطق بالفرنسية.

ووفقًا للعديد من الصحف والمواقع العالمية، فإن الدوحة حاولت إيقاف عرض هذا الفيلم في أوروبا بكل الطرق وفشلت وحاولت شراء حقوقه عبر قناة الجزيرة لتضمن حجبه عن المشاهد العربى.

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الفيلم وفقا لتقرير للموقع الإخباري 7dnews يؤكد دعم قطر للإرهاب، ويضيف المزيد من الأدلة إلى سجل قطر في دعم الإرهاب، حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة في أوروبا.



وأفاد المهندس حسام صالح، أن الفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف صالح، أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى يدعم عرض المزيد من الأفلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة فى مصر أو الحصول علي الحقوق لأفلام عالمية، وذلك لعرضها على شاشات المجموعة بهدف توعية الرأى العام، وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.



