شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم: صرت أحسن وأخرج من المشفى بكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية منذ إصابتها يوم 4 أغسطس الماضى وتحديدا منذ انفجار مرفأ بيروت، مؤكدة أن حالتها الصحية أصبحت جيدة وستخرج غدا من المستشفى بعد رحلة علاج، امتدت نحو 10 أيام.

ونشرت نادين، صورة من داخل المستشفى وبرفقتها طفليها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "بشكر ربى ألف مرة ما حرمنى هل اللحظة ولا حرم ولادى منى، بشكر ربى كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيى وساعدنى تجروحاتى طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير، وقلبى مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل اعتداء يلى صار علينا كلنا، بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع.. مع الأسف نحنا عطول مجموعين أو عل مصيبة أو عل وجع".

وتابعت نادين: "الحمد الله صرت أحسن ورح أضهر من المشفى بكرا، بشكر دعواتكم ورسايلكم وكل حدا سأل عنى وكل حدا زعل كرمالى وكل حدا بحبنى، شكراً من كل قلبى، ومن قلبى سلام لبيروت".

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يشار إلى أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات ونص، وذلك على خلفية إصابتها فى انفجار بيروت.

وكانت الفنانة اللبنانية، كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التى التقطتها من عدسة موبايلها والتى ظهرت من خلالها وهى تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذى أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدنى عايشة".

وكانت النجمة اللبنانية قد عبرت عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.