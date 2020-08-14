شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية ومخرجة "جمال الحريم" فى جلسة عمل قبل انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت النجمة اللبنانية نور جلسة تحضيرات لمسلسلها الجديد "جمال الحريم"، مع المخرجة منال الصيفي من إنتاج سينرجى، والعمل من تأليف سوسن عامر، حيث تبدأ مخرج العمل التصوير بالمشاهد الداخلية، حيث انتهت من وضع اللمسات النهائية قبل انطلاق تصويره.

يشار إلى أن مسلسل "جمال الحريم"، بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

يشار إلى أن نور اللبنانية، قدمت أخر أعمالها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.