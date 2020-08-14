شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان وسوسن بدر وبوسى شلبى يودعن شويكار : ربنا يصبر قلبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن الكبير خلفه رحيل الفنانة شويكار مؤخراً بعد وفاتها على إثر مرضها خلال الأيام الماضية، بعدما تمكنت النجمة الراحلة من حفر اسمها بأحرف من ذهب طوال رحلتها الفنية، مخلفة حزنا كبيرا لدى أبناء الوسط الفني مثلما يظهر مع تعليقات نجوم حرصوا على نعيها في السطور التالية.

الفنانة شريهان ومن خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام نشرت صورة لها علقت عليها بكتابة: "عزائي إلى إبنتها منة الله وزوجها الغالي محمود عطالله وأحفادها، عزائي إلى المسرح والسينما والتليفزيون، عزائي إلى عموم الفن المصري وجميع القائمين عليه، عزائي لنفسي في الجميلة الصادقة المبدعة، ربنا يصبرنا جميعاً".



شريهان

أيضاً كتبت الإعلامية بوسى شلبى عبر انستجرام : "حبيبتي يا غاليه الله يرحمك كده كتير الغالين كلهم رحلوا البقاء لله".

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بوسى شلبى

فى حين علقت الفنانة سوسن بدر على رحيل شويكار بكتابة : "وداعاً شويكار".



سوسن بدر

وكان حرص مجموعة من نجوم الفن على التعبير عن حزنهم بخبر وفاة الفنانة الكبيرة شويكار بعد صراع مع المرض، ونشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة للفنانة الراحلة على حسابها بموقع "إنستجرام"، ونعتها قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمها يا رب من أجمل وأرقى نجمات السينما والمسرح وإنسانة عظيمة نسألكم الدعاء والفاتحة لشويكار".

كما طالبت الفنانة صابرين بالدعاء للفنانة الراحلة شويكار، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وودعتها باسم عمل من أشهر أعمالها مع زوجها فؤاد المهندس قائلا: " وداعا سيدتي الجميلة شويكار. الرجاء ادعوا لها".