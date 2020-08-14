شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة شويكار عن عمر يناهز الـ82 عاما.. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الصفا، ثم تم نقلها إلى مستشفى الكاتب، حيث وافتها المنية بداخله منذ قليل، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.. شارك بالعزاء

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