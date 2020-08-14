شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار تتحدث عن فؤاد المهندس فى حوار نادر من منزلهما: "غيور من المعجبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة انتبات كل محبى الفنانة شويكار بعد إعلان خبر وفاتها، اليوم، بعد مسيرة فنية طويلة حفرت بها اسمها بأحرف من ذهب وسط أهم النجمات فى تاريخ الفن المصرى، بفضل موهبتها الكبيرة بالإضافة إلى خفة دمهاً، ما جعلها تلعب كل الألوان الفنية بامتياز وتعتبر بمثابة أيقونة فنية ومدرسة خاصة يسعى للتعلم منها الكثيرون.



شويكار وفؤاد المهندس

شويكار التى كونت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس ثنائى من أهم الثنائيات فى التاريخ الفنى ببطولتهما لأعمال معاً، بالإضافة إلى زواجهما الناجح الذى استمر طوال سنوات قبل الانفصال نتعرض بعد وفاتها إلي حوار نادر أجرته مع الفنان فؤاد المهندس اثناء زواجهما من داخل منزلها، مع المذيعة سامية الاتربي حيث كشفت خلال الحوار عن جوانب خفية في شخصية فؤاد المهندس.



فؤاد المهندس وشويكار

وأكدت أنها غيور عليها إلى حد كبير، مستشهدة بموقف في طريق إسكندرية للقاهرة أثناء عودتهما حيث لاحظ أحد معجبيها ينظر إليها، وبالتالى استوقفه الأمر وظل يلومها على نظرات هذا الشخص المعجب، كما أكدت خلال حوارها أن فؤاد المهندس أكبر هدية لها لما فيه من مميزات كونه مصلى، ويعرف ربنا، وأكدت أن رغم اختلافهما في أمور كثيرة بعدم حبه للسهر والمزيكا العالية، إلا أنهما في غاية التفاهم في إدارة حياتهم.