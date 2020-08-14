شكرا لقرائتكم خبر عن منه شلبى ناعية شويكار: "ستظلين فى قلوبنا بكل بهجة وحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة منه شلبي، الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل، عن عمرها يناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض، وعبرت منه شلبي عن حزنها لوفاة شويكار برسالة عبر حسابها بموقع "تويتر، قائلة: " انعي بخالص الحزن والاسي سيدتي الجميلة العظيمة شويكار .. انا لله وانا اليه راجعون رحلت روحك واليها السلام ستظلين في قلوبنا بكل بهجه وحب.. الزمن الجميل يفارقنا ..اسالكم الفاتحة".



منه شلبى تنعى الراحلة

كما أعربت المخرجة بتول عرفه، عن حزنها من خبر وفاة النجمة الكبيرة شويكار، ونشرت صورة لها على حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: " وداعاً شويكار ، وداعاً آخر ملكة من ملكات الزمن الجميل أنتى .. القلبو .. الكبير. نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله".

رحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره للمستشفى، ثم تم نقلها إلى مستشفى آخر، حيث وافتها المنية بداخله منذ قليل، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

Advertisements

تعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصري وفنانة شاملة كانت تمثل وتغني وتقدم الاستعراضات في المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).