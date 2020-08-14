شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار حياته وموته.. هل دفن صلاح قابيل حياً؟ فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل قصة حياة ووفاة الفنان الكبير صلاح قابيل، وحقيقة الشائعات المتداولة حول دفنه حياً وزواجه من الفنانة وداد حمدى.

وأوضحت الزميلة زينب عبد اللاه، التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب، أنه رغم المشوار الفنى الكبير للفنان الراحل وموهبته وحضوره الفني، إلا أنه حين يأتى ذكره يتحدث الكثيرون عن دفنه حياً، ويتساءلون عن حقيقة هذه المعلومات.

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وأشارت زينب عبد اللاه خلال الحلقة إلى المعلومات التى ذكرها عمرو صلاح قابيل الابن الوحيد للفنان الراحل خلال حواره معها عن تفاصيل وفاة والده، وأسباب الوفاة وحقيقة هذا الشائعة، ولماذا يتم تداولها بأكثر من سيناريو.

وكشف برنامج حكايات زينب، الذى يذاع على موقع ”الخليج 365” الجمعة من كل أسبوع، حقيقة المعلومة المتداولة عن زواج الفنان الكبير صلاح قابيل بالفنانة وداد حمدى وإنجابه منها ابنه الوحيد عمرو.

كما استعرض البرنامج مسيرة حياة الفنان الراحل وأهم محطات حياته وصفاته وأسرار اللحظات الأخيرة فى حياته.