شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد بنت صعيدية فى الحكاية الثانية من "قمر 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنان أسماء أبو اليزيد دور بنت صعيدية فى الحكاية الثانية من فيلم "قمر 14"، مع أحمد حاتم ومحمد جمعة، وتحدث كثير من المفارقات بينها وبين والدها ويجسده الفنان أحمد بدير، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم خالد النبوى ودينا الشربينى وغادة عادل وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد مالك وأخرون للمخرج هادى الباجورى.

فيلم "قمر 14"، تدور أحداثه فى إطار رومانسي، و يضم 5 خطوط درامية، ولكل خط حكاية درامية، يقدم بطولتها عدد من الفنانين، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى: الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى وشيرين رضا.

يشار إلى أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تواصل تصوير الموسم الثانى من مسلسل "الأنسة فرح"، المأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.