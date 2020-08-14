شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر جارنر تعود للعمل من جديد بعد توقف بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن عودة النجمة جينفر جارنر للعمل، حيث تصور فيلم فى منطقة باسيفيك باليسايدز بكاليفورنيا، ورصدت الكاميرات جارنر وهي ترتدي فستانا من اللون الزيتى وتتحدث مع طاقم العمل، لكن لم يتضح ما إذا كان العمل الذي تصوره جارنر فيلم جديد أم هو استكمال لفيلم Yes Day والذي كانت تصوره قبل فيروس كورونا وتعطل بسبب تفشي الوباء وحالة الغلق العام التي شهدها العالم بسبب الجائحة.

وكان موقع ديلى ميل نشر عدة صور للنجمة جنيفر جارنر طليقة النجم بن أفليك وهى بصحبة النجم برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عدد من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر.

ويعد برادلي وجنيفر عازبان حاليًا، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي.

ويذكر أن بن أفليك استطاع أن يقنع جارنر بأن يوطد علاقة أبنائها بصديقته الجديدة آنا دي أرماس، حيث سبق وأكد موقع الديلي ميل رفض النجمة جنيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن أفليك من أجل إقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها، حيث رفضت الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع أفليك تربية أبنائها وإطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي لكن يبدو أن الوضع تغير الآن حيث شوهدت آنا دي أرماس مع بن أفليك بصحبة أولاده.