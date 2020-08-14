شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قالت شويكار عن شهر رمضان وكورونا فى آخر تصريحاتها قبل وفاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم الجمعة، داخل أحد مستشفات الدقى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً، على أن يشيع جثماتها غدا السبت ودفنها فى مقابر أكتوبر، حيث تعرضت الفنانة الكبيرة قبل أشهر لأزمة صحية على أثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وتعالجت من المشكلة وبعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.



شويكار

وغابت شويكار عن الحياة الفنية طوال السنوات الماضية وتحديداً منذ مشاركتها فى بطولة فيلم "كلمنى شكرا" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق، ثم ظهرت بعدها فى مسلسل "سر علنى" ع غادة عادل واياد نصار، وانقطعت عن تقديم أعمال جديدة ولكنها فى السنوات الأخيرة تواجدت اعلامياً سواء بمداخلات تليفزيونية أو تصريحات صحفية للرد على الشائعات التى تعرضت لها.

وفى آخر مداخلة تليفونية أجرتها شويكار كانت مع الاعلامى وائل الإبراشي فى برنامجه "التاسعة" فى شهر ابريل الماضى، حيث تحدثت عن ذكرياتها مع شهر رمضان المبارك، وقالت إن لديها العديد من الأعمال المرتبطة بشهر رمضان، خاصة أغنيتها الشهيرة مع الراحل فؤاد المهندس، لافتة أن الأغنية أنها توضح حالة الراجل المصري في الصيام وتدخله في كل التفاصيل.

وأوضحت شويكار أنها لم تقلد أحداً فى الأغنية وخاصة الفنانة صباح، مشيرة إلى أن لها طبيعة خاصة ومختلفة عن الآخرين ولا يمكن أن تقوم بالتقليد، وتحدثت عن تقديمها للأدوار الكوميدية قوالت أن هذه الأدوار تتطلب شخص ذو دم خفيف وأنها تتمتع بهذه الفطرة هي وكل عائلتها.

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وتطرقت شويكار للحديث حول الأوضاع بعد انتشار فيروس كورونا وقالت:"إن الشعب مستهتر للغاية بالفيروس رغم دلع الحكومة وتنبيهاتها، مؤكدة أن الأجيال الحالية لم تشهد العصور الصعبة التي مرت على مصر في السابق، عندما كان يتسابق الجميع إلى الجمعيات من أجل الحصول على فرخة، من أجل إطعام الأطفال".

وأكدت شويكار:" نسيوا اللى كان يتعمل فينا والناس بتهزر وبتستهر كنا نقعد نستنى الفراخ تنزل فى الجمعية ونجرى علشان نجيب فرخة نأكلها لأولادنا، الأملة اللى احنا فيها الآن أنا مش مصدقة نفسي ازاى الحكومة مدلعانا كدا".



شويكار



الفنانة شويكار