شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وصابرين ووكيل نقابة الممثلين ينعون الراحلة شويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة من نجوم الفن على التعبير عن حزنهم بخبر وفاة الفنانة الكبيرة شويكار بعد صراع مع المرض، ونشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة للفنانة الراحلة على حسابها بموقع "إنستجرام"، ونعتها قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمها يا رب من أجمل وأرقى نجمات السينما والمسرح وإنسانة عظيمة نسألكم الدعاء والفاتحة لشويكار".



دنيا سمير غانم تنعى

كما طالبت الفنانة صابرين بالدعاء للفنانة الراحلة شويكار، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وودعتها باسم عمل من أشهر أعمالها مع زوجها فؤاد المهندس قائلا: " وداعا سيدتي الجميلة شويكار. الرجاء ادعوا لها".



صابرين تنعى شويكار

ونعى الفنان إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية، النجمة الراحلة شويكار برسالة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: " تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانه العظيمه شويكار وانا لله وانا اليه راجعون".

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ايهاب فهمى ينعى الراحلة

كما أعربت المخرجة بتول عرفة، عن حزنها من خبر وفاة النجمة الكبيرة شويكار، ونشرت صورة لها على حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: " وداعاً شويكار، وداعاً أخر ملكة من ملكات الزمن الجميل أنتى .. القلبو .. الكبير. نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله".

رحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره للمستشفى، ثم تم نقلها إلى مستشفى أخرى، حيث وافتها المنية بداخله منذ قليل، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

تعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغني وتقدم الاستعراضات في المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).