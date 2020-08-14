فن ومشاهير

درة ونجلاء بدر ورانيا محمود ياسين ونهال عنبر ينعين شويكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الفنى بوفاة جديدة بعد كل من الفنانين الكبار، سناء شافع، وسمير الإسكندرانى، حيث رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة شويكار، حيث نعاها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا النجوم والنجمات على حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا المخلتفة، حيث نشرت النجمة درة صورا للراحلة، وعلقت عليها، "طول عمرى أحبّ شويكار جدا وأعشق جمالها وروحها وفنها وأنوثتها الراقية وخفة دمها وطيبتها .. أنا حزينة على رحيلك يا سيدتى الجميلة ولن أنسى ابتسامتكِ العذبة وكلامك الحلو لى عندما التقيت بكِ.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة.. ادعولها".

درة
درة

بينما قالت الفنان رانيا محمود ياسين "أنعى بمزيد من الحزن والأسي حبيبة الملايين الرقيقة الجميله المحترمه أشيك الستات الفنانه الكبيرة شويكار حبيتى أنا اسفة اتأخرت عليكى كنت هكلمك من أيام واتلهيت استغفر الله العظيم ..  انا لله وانا اليه راجعون".

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

ونشرت نجلاء بدر صورة للراحلين سمير الإسكندرانى وسناء شافع، وشويكار، وعلقت على الصور قائلة "ولو تعلمون ما فقد الفن.. ولو تعلمون ما فقدناه.. الله يرحم موتانا أجمعين"، فيما قالت نهال عنبر "وداعا قطة الوسط الفنى الجميلة الرقيقة الفنانة العظيمة شويكار يا رب ارحمها برحمتك الواسعة واغفر لها نسألكم الدعاء والفاتحة".

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نجلاء بدر
نجلاء بدر

 

نهال عنبر
نهال عنبر

 

 

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