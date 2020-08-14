شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبة واجب".. شويكار فى آخر ظهور لها من جنازة والدة ميرفت أمين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة القديرة شويكار، التي أثرت السينما بالكثير من الأفلام الناجحة، واستطاعت أن تتربع في قلوب محبيها وعشاقها، بسبب تميزها في أدائها الرائع في تجسيد الأدوار المختلفة، وحققت نجاحا كبيرا مع زوجها السابق الفنان الراحل فؤاد المهندس اللذين شكلا ثنائى كان سببا في ظهور ثنائيات في السينما في الكثير من الأعمال، كما أن الفنانة شويكار تميزت بالغناء والأداء الاستعراضى التي كانت تطل على جمهورها من خلال أعمالها.

أما في الجانب الإنسانى فالفنانة الكبيرة شويكار كانت انسانة خلوقة وصاحبة واجب، فكانت دائمة السؤال على أصدقائها من داخل الوسط الفني، كما أن تقدم العمر لم يمنعها من الظهور الفترة الأخيرة أثناء حضورها لجنازة والدة زميلتها الفنانة القديرة ميرفت أمين، والتي وقفت معها منذ وصول جثمان والدتها حتى انتهاء صلاة الجنازة ودفنها بالمقابر.

وتوفيت الفنانة القديرة شويكار عصر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات عن عمر ناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا من إحدى مستشفيات الدقى ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر

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وتعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصري وفنانة شاملة كانت تمثل وتغني وتقدم الاستعراضات في المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).

وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمنى شكرا" الذى قام ببطولته عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وحورية فرغلى وداليا إبراهيم وصبرى فواز وشادى خلف وإيمان أبو المجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصرى، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علنى" مع غادة عادل واياد نصار ومايا نصرى وأحمد فهمى وسامى العدل عام 2012.