شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الثعلب سمير الإسكندرانى.. كيف أسقط 6 شبكات تجسس فى مصر؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير الإسكندرانى، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة، حيث كان يتلقى العلاج هناك، بعدما خضع مؤخرا لإجراء جراحة مرتين خلال الفترة الأخيرة، بسبب معاناته مع الفشل الكلوى. وفى هذا الفيديو نتعرف معا على أهم محطات الفنان سمير الإسكندرانى المقلب بثعلب المخابرات المصرية.

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