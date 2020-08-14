خاص| بينها آخر ظهور.. تفاصيل صور تُنشر لأول مرة عن شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الجمهور ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصور نادرة للفنانة القديرة الراحلة شويكار، التي غادرت عالمنا عصر اليوم الجمعة 14 أغسطس.

وقال بطرس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أقدم الصور التي جمعتني بالفنانة شويكار أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز في فندق هيلتون رمسيس، وهناك صور أخرى التُقطت أثناء فترة اشتراكها كعضو لجنة تحكيم في إحدى دورات المهرجان الذي يقيمه المركز مع الفنانة آثار الحكيم والفنانة ليلى علوي والفنان عزت العلايلي".

وتابع "هناك صورتان أثناء زيارتي الأخيرة لها، قبل عامين، وكانت معي الفنانة نهال عنبر، بعد علمي بمرضها، واخترت أن أكرمها بمنحها آية قرآنية كبركة لها"، مضيفا "بعد كده مرضتش أتقل عليها، وده كان آخر ظهور لها، ورفضت وقتها نشر الصورتين".

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جدير بالذكر أن شويكار رحلت عن 85 عامًا، تاركة إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الكوميدية، التي ما زالت محفورة في أذهان الجمهور، كونت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، والذي تزوجته لفترة قبل أن ينفصلا.

من المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مستشفى الصفا غدًا السبت، لدفنها في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

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