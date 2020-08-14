وفاة الفنانة شويكار.. وداعاً "سيدتي الجميلة" (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ الفنانة الكبيرة شويكار .. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

جاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما أعربت عن تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.

ولدت شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

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من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".

وفي المسرح قدمت: "السكرتير الفني، سك على بناتك، سيدتي الجميلة، هالو دولي، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، إنها حقًا عائلة محترمة، روحية اتخطفت، أنا فين وأنت فين".

وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري"، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علني" مع: "غادة عادل وإياد نصار ومايا نصري وأحمد فهمي وسامي العدل".

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