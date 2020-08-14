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حوار نادر| كيف تحدث فؤاد المهندس عن سبب فشل زيجاته بعد انفصاله عن شويكار؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قصة حب قوية جمعت بينهما، ساعدت على توطيد علاقتهما الفنية؛ ليصبح الجمهور هو المستفيد الأول، بعدة أعمال سينمائية ومسرحية، بطلاها نجم الكوميديا فؤاد المهندس ونجمة الدلع وخفة الظل الفنانة الراحلة شويكار، حتى وقع الانفصال لكن ظل كل منهما يحمل للآخر مكانة خاصة في قلبه.

وعن أسباب فشل زيجات فؤاد المهندس، تحدث في حوار نادر مع الإعلامي مفيد فوزي "نسب الإخفاق مش معظمها مني، جايز من كتر حرصي على شريكة حياتي وبسهل الأمور لهم بدي ولا آخذ، من كتر ما أنا حريص عليهم الظاهر ده بيفسد العلاقات".

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جدير بالذكر أن شويكار رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة 14 أغسطس عن عمر يناهز 85 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانها غدًا السبت، لدفنها في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

تابع تغطية الخليج 365 لوفاة الفنانة شويكار.. اضغط هنا

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