بوسي شلبي ناعية شويكار: "الغاليين كلهم رحلوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نعي الفنانة الكبيرة شويكار، التي وافتها المنية اليوم الجمعة. ونشرت بوسي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا حبيبتي يا غالية.. الله يرحمك، كده كتير.. الغاليين كلهم رحلوا.. البقاء لله". يُذكر أن الفنانة شويكار وافتها المنية، اليوم الجمعة ١٤ أغسطس ٢٠٢٠، ومن المقرر تشييع جثمانها غدًا السبت بعد صلاة الظهر، لتُدفن في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر. تابع تغطية الخليج 365 لوفاة الفنانة شويكار.. اضغط هنا

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