منة شلبي ناعية شويكار: "سيدتي الجميلة.. ستظلين في قلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة منه شلبي، الفنانة الكبيرة شويكار، التي وافتها المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

وكتبت منة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أنعي بخالص الحزن سيدتي الجميلة العظيمة شويكار.. إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت روحك وإليها السلام.. ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب.. الزمن الجميل يفارقنا.. أسالكم الفاتحة".

يُذكر أن شويكار، تعد أيقونة من أيقونات الفن المصري، كانت تمثل وتغني وتقدم الاستعراضات في المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة.

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ولدت في مدينة الإسكندرية، ودخلت عالم التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوجته وكونا ثنائيًا فنيًا ناجحًا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.

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انعي بخالص الحزن والأسى سيدتي الجميله العظيمه شويكار.. إنا لله وإنا إليه راجعون رحلت روحك وإليها السلام ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب.. الزمن الجميل يفارقنا.. أسالكم الفاتحة.

تابع تغطية الخليج 365 لوفاة الفنانة شويكار.. اضغط هنا