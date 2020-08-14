"الحكومة مدلعة الناس وأحضر لمسلسل مع هذا الفنان".. آخر تصريحات شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت منذ قليل، الفنانة القديرة شويكار، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عامًا، وكانت إحدى أهم النجمات اللاتي تفردن بتقديم الأدوار الكوميدية بخفة وظل ومرح خصوصًا مع النجم الراحل فؤاد المهندس، وقدمت ما يقرب من 160 عملًا فنيًا.

في أبريل الماضي، حرصت شويكار على إجراء مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المعروض على القناة الأولى المصرية.

ونستعرض في السطور التالية آخر تصريحات لها في برنامج تليفزيوني:

- مؤسسات الدولة تبذل مجهودا كبيرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ولكن هناك حالة من الاستهتار من قبل البعض: "الحكومة مدلعة الناس وعمالة ترش والقنوات تقول اغسلوا أيديكم وبعدين ليه كدا مش معقولة الاستهتار دا".

- الأجيال الحالية لم يعاصروا الأيام الصعبة التي مرت على مصر في السابق، عندما كان يتسابق الجميع إلى الجمعيات من أجل الحصول على "فرخة"، من أجل إطعام الأطفال، وتابعت: "نسيوا اللى كان يتعمل فينا والناس بتهزر وبتستهر.. كنا نقعد نستنى الفراخ تنزل في الجمعية ونجري علشان نجيب فرخة نأكلها لأولادنا.. الأملة اللي إحنا فيها الآن.. أنا مش مصدقة نفسي.. إزاي مدلعنا كدا".

- قالت إن الأدوار الكوميدية للنساء في الأعمال الفنية تستدعي خفة الدم إلى جانب الموهبة، حتى تستطيع الممثلة أن تحظى بإعجاب المشاهدين: "أنا دمي خفيف وربنا خلقني كدا وعائلتي كلها دمهم خفيف، وهذا ما ساعدني".

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- كما أكدت أنها تتابع الأعمال الفنية الجديدة ومعجبة بكثير من الممثلات اللاتي يبهرونها الآن بفضل موهبتهن في التمثيل.

- مصر بها قامات فنية عالمية وعليه يجب أن يستمر الفن المصري في مواصلة مسيرته، مشددة على أن الأعمال الفنية غير الملائمة لا تؤثر مطلقاً في تاريخ الفن المصري، الذي به عمالقة وممثلون عالميون.

وخلال مداخلة أخرى ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، وبسمة وهبة على شاشة "ON E" قالت:

"أنا كويسة أوي والحمد لله، وبتابع المسلسلات وبعض برامج التوك شو، وبتفرج على مسلسل ختم النمر، إيه الجمال ده، صحيح الدهن في العتاقي".

- أعلنت عن تحضيرها لـ"مسلسل إذاعي" مع الفنان أحمد فلوكس في رمضان المقبل، وأكدت صعوبة تقديمها لمسلسلات تليفزيونية.

وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري"، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علني" مع: "غادة عادل وإياد نصار ومايا نصري وأحمد فهمي وسامي العدل".

، عام 2012.

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