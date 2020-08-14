شهيرة تعتذر لشويكار وتعلق على رحيلها: "مبقاش ليا حد يحبني من قلبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، الفنانة الكبيرة شويكار، والتي غيبها الموت قبل قليل، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وكتبت شهيرة "يعني كده خلاص مبقاش ليا حد يحبني من قلبه، وشايفني حاجة عظيمة، بعد شادية وبعدك أعمل أيه، مش قادرة أقاوم دموعي وأنا بكتب، مين هيسمعني أحلى كلام، مين هيطبطب عليا لما أكون متضايقة، مين هيدلعني أحلى دلع وكأني طفلة، مين هيقولي يا ست الستات".

وتابعت "فيه إيه يا شوشو أنا لسه مكلماكي من عشرين يوم تقريبا، كنتي زي الفل حصل لخبطة من أمتي، انتي قولتيلي آخر مكالمة متتأخريش عليا عشان

اتفق معاكي أزورك، أنا أتأخرت انا أتلخمت معلش حبيبتي انتي أكتر واحدة كنتي حاسة بيا، وبظروفي أنا آسفة آسفة، حتى مش قادرة أنعيكي مش قادرة".

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وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمني شكرا" الذي قام ببطولته عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم

وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبو المجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علني" مع غادة عادل وإياد نصار ومايا نصري وأحمد فهمي وسامي العدل.

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