وفاة شويكار.. تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تشيع أسرة الفنانة الراحلة شويكار جثمانها ظهر غدٍ السبت في جنازة ستخرج من مستشفى الصفا، الذي توفيت فيه اليوم الجمعة 14 أغسطس، عن عمر يناهز 85 عامًا.
وعلم "الخليج 365" من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن شويكار في مدافن أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.
وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري"، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علني" مع: "غادة عادل وإياد نصار ومايا نصري وأحمد فهمي وسامي العدل".
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