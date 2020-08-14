نهال عنبر تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تعرض الفنانة الكبيرة شويكار، لأزمة صحية قبل وفاتها.
قالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفنانة القديرة شويكار، تعرضت لأزمة صحية مساء أمس الخميس، وتم نقلها إلى مستشفى الصفا، وحاول الأطباء إسعافها، ولكن وافتها المنية".
وأضافت، أنها لا تعلم شيئا حتى الآن عن مكان وموعد تشييع الجنازة.
يذكر أن، شويكار وافتها المنية، اليوم الجمعة، ١٤ أغسطس، بعد صراع مع المرض.
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