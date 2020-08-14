فن ومشاهير

نهال عنبر تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة شويكار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تعرض الفنانة الكبيرة شويكار، لأزمة صحية قبل وفاتها.

قالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفنانة القديرة شويكار، تعرضت لأزمة صحية مساء أمس الخميس، وتم نقلها إلى مستشفى الصفا، وحاول الأطباء إسعافها، ولكن وافتها المنية".

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وأضافت، أنها لا تعلم شيئا حتى الآن عن مكان وموعد تشييع الجنازة.

يذكر أن، شويكار وافتها المنية، اليوم الجمعة، ١٤ أغسطس، بعد صراع مع المرض.

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