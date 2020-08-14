محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نعى الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الفنانة الكبيرة شويكار، التي غادرت عالمنا قبل قليل. وكتب عمرو "رحيل الفنانة الكبيرة شويكار، إنا لله وإنا إليه راجعون". كما نعاها الفنان مفيد عاشور، وكتب عبر نفس الموقع "وداعا الفنانة الكبيرة شويكار رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة". Advertisements وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري"، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علني" مع: "غادة عادل وإياد نصار ومايا نصري وأحمد فهمي وسامي العدل". تابع تغطية الخليج 365 لوفاة الفنانة شويكار.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو محمود ياسين ومفيد عاشور: "وداعًا شويكار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.