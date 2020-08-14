نهال عنبر لشويكار: وداعا قطة الوسط الفنى

حرصت الفنانة نهال عنبر علي نعي الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.

ووجهت نهال عنبر للفنانة الكبيرة شويكار رسالة عبر صفحتها بموقع الصور الشهير إنستجرام قالت فيها: "وداعا قطة الوسط الفنى الجميلة الرقيقة الفنانة العظيمة شويكار يارب ارحمها برحمتك الواسعة واغفر لها نسألكم الدعاء والفاتحة". إنستجرام قالت فيها: "وداعا قطة الوسط الفنى الجميلة الرقيقة الفنانة العظيمة شويكار يارب ارحمها برحمتك الواسعة واغفر لها نسألكم الدعاء والفاتحة". وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬". شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

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