"أنعى بمزيد من الحزن والأسي حبيبة الملايين الرقيقة الجميله المحترمه أشيك الستات الفنانه الكبيرة شويكار حبيتى أنا اسفة اتأخرت عليكي كنت هكلمك من أيام واتلهيت استغفر الله العظيم .. انا لله وانا اليه راجعون".
نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.
ونشرت رانيا محمود ياسين صورة للفنانة الراحلة شويكار عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة:
وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين لشويكار: أنا آسفة كنت هكلمك من أيام واتلهيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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