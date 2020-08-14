فن ومشاهير

نجلاء بدر تنعي الفنانة الكبيرة شويكار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

نعت الفنانة نجلاء بدر الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.
ونشرت نجلاء بدر صورة مجمعة للراحلين سمير الإسكندرانى وسناء شافع، وشويكار، عبر صفحتها بموقع

الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: "ولو تعلمون ما فقد الفن.. ولو تعلمون ما فقدناه.. الله يرحم موتانا أجمعين".

وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار

بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر تنعي الفنانة الكبيرة شويكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا