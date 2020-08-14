نجلاء بدر تنعي الفنانة الكبيرة شويكار

نعت الفنانة نجلاء بدر الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت نجلاء بدر صورة مجمعة للراحلين سمير الإسكندرانى وسناء شافع، وشويكار، عبر صفحتها بموقع

الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: "ولو تعلمون ما فقد الفن.. ولو تعلمون ما فقدناه.. الله يرحم موتانا أجمعين".

وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار

بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".