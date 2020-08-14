نعت الفنانة نجلاء بدر الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.
ونشرت نجلاء بدر صورة مجمعة للراحلين سمير الإسكندرانى وسناء شافع، وشويكار، عبر صفحتها بموقع
وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكاربعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر تنعي الفنانة الكبيرة شويكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.