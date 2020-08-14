رسالة نبيل الحلفاوي لشويكار في وداعها

حرص الفنان نبيل الحلفاوي علي نعي الفنانة القديرة الراحلة شويكار التي وافتها المنية منذ قليل عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحلفاوي تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "نقلت أسلوبها الخاص في

الحديث من حياتها إلى المسرح والشاشة مع بعض الإضافات البسيطة فخلقت بهذا الأداء النمطي حالة من البهجة والحضور الجذاب تميزت بهما طوال مشوارها الفني. رحم الله الفنانة شويكار وخالص العزاء لأسرتها وذويها".

وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".