منة شلبي لشويكار: ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب

نعت الفنانة منة شلبي الفنانة الكبيرة شويكار التي توفيت منذ قليل عن عمرها ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض. وحرصت منة علي وداع شويكار بتدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "أنعي Advertisements بخالص الحزن والأسي سيدتي الجميلة العظيمة شويكار .. إنا لله وإنا اليه راجعون رحلت روحك وإليها السلام ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب.. الزمن الجميل يفارقنا ..أسألكم الفاتحة". بخالص الحزن والأسي سيدتي الجميلة العظيمة شويكار .. إنا لله وإنا اليه راجعون رحلت روحك وإليها السلام ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب.. الزمن الجميل يفارقنا ..أسألكم الفاتحة". يذكر أن الفنانة شويكار أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره أحد المستشفيات الخاصة قبل أن يتم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى آخر ووافتها المنية بداخله منذ قليل، وتقام صلاة الجنازة غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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