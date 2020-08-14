مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى شويكار

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن و الأسى النجمة الكبيرة شويكار التى قدمت مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع. على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع. تتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنانة الكبيرة شويكار رحلت عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ٨٥ عامًا.

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