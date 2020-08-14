درة تنعي الفنانة الراحلة شويكار بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة التونسية درة الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت درة صورة للفنانة الراحلة شويكار وعلقت عليها قائلة:"طول عمري أحب شويكار جداوأعشق جمالها وروحها وفنها وأنوثتها الراقية وخفة

دمها وطيبتها".

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وأضافت:" أنا حزينة على رحيلك يا سيدتى الجميلة، ولن أنسى ابتسامتك العذبة وكلامك الحلو لى عندما التقيت بك.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".