نقيب المهن التمثيلية يكشف للوفد موعد تشييع جثمان شويكار

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال ٨٥ عاماً.

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن

التمثيلية، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه سيتم دفن جثمان الفنانة القديرة شويكار صباح غد السبت بمقابر الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

الجدير بالذكر أنه تميزت القديرة شويكار بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب زوجها الأسبق الفنان الراحل فؤاد المهندس وكونا ثنائيا فنيا شهيرا قدما سويا العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.