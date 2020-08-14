سلاف فواخرجى تنعي الفنانة الراحلة شويكار بهذه الكلمات



حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجى علي نعي الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام. ونشرت سلاف صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها قائلة:" لروحك الرقيقة كل الرحمة والسلام، تاريخ جميل وتميز وخصوصية ودفء، العزاء لأهلها ومحبيها وما أكثرهم". والسلام، تاريخ جميل وتميز وخصوصية ودفء، العزاء لأهلها ومحبيها وما أكثرهم". وتوفيت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬". عمر ناهز الـ 85 عاماً، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

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