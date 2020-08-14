تراند اليوم : شاهد.. محمد رشاد يؤكد خبر انفصاله عن مي حلمي: “كل شيء قسمة ونصيب”

في هدوء تام، أعلن المطرب الشاب محمد رشاد، انفصاله عن الإعلامية الشابة مي حلمي، في تأكيد منه لأول مرة بعد انتشار الخبر، ورغم محاولة البعض لنفيه.

وخرج منذ لحظات رشاد عبر صفحته على انستجرام ناشرًا صورة له وهو مُبتسمًا قائلًا: “ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر إنفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول، كل شىء فى الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع”.

وبغضب شديد خرجت الإعلامية الشابة مي حلمي منذ قليل، على جمهورها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وذلك بعد انتشار خبر طلاقها من المطرب محمد رشاد، وذلك بعد عام ونصف من الزواج، الذي أخذ نصيبًا كبيرًا من اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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غضب مي كان سببه الأول هو تدخل الجميع في حياتها على حد قولها: “مركزين في حياتي أكتر مني”، مهددة من يضايقها “كل حاجة هاخدها سكرين شوت وهعمل بيها بلاغ في مباحث الإنترنت”، وخلال الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصة الاستوري لم تؤكد أو تنفي صراحة طلاقها من رشاد، لكنها ظلت تكرر كثيرًا “انتوا مالكم؟”، مضيفة “ارتاحوا لو ليا مزاج أحكي هقول خليكم مستنيين”، ووصفت كثيرًا من المُهتمين بقصتها مع رشاد بـ”القطيع”، والبعض الآخر بالباحثين عن الترند والشهرة و”عبيد اللايك”.