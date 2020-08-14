تراند اليوم : كالعادة أهل الفن والندالة يغيبون عن جنازة سمير الإسكندراني

شيع، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندرانى من ساحة مسجد السيدة نفيسة، وأم شقيقه الدكتور سامى الإسكندرانى الصلاة.

واقتصر الحضور على الفنانين هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ونادية مصطفى عضو مجلس النقابة، ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بطريق المقطم.

ورحل الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد صراع مع المرض بمستشفى النزهة.

Advertisements

يُذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة، فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

قبل أن يدعوه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة، وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية واصر على لقاء الرئيس الراحل (جمال عبدالناصر) شخصيًا ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة داخل مصر