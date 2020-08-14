تراند اليوم : زي القمر.. مني فاروق تخلصت من إكتئابها ورجعت تاني علي الساحة – إتفرج

نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، فى أحدث ظهور بعد عودتها من دبي.

وظهرت منى فاروق بإطلالة أنيقة مرتدية سترة جينز ونظارة شمس وكاب، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج الهادئ، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت على الصورة: “يارب خير ادعولى” نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل “الأب الروحي” ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسله “ظل الرئيس” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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