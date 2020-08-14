تراند اليوم : بين يدي الله – تدهور الحالة الصحية لـ “فيروز”

تدهور الحالة الصحية للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، خلال الساعات الماضية، حيث تعاني منذ أيام من اعياء شديد.

وكانت ابنة السيدة فيروز نفت خبر وفاتها قبل أيام، الذي بدأ ينتشر بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في وسط العاصمة اللبنانية بيروت إثر انفجار المرفأ.

ونشر الموسيقار زياد رحباني، تغريدة قصيرة، قال فيها: “صلواتكم لفيروز”.

وكانت ريم الرحباني، ابنة فيروز نفت خبر وفاتها قبل أيام، وقال: “يا ولاد روحوا إلعبوا بعيد، كل شي عم تفبركوه من شائعات وصوَر وخبار وبشاعات، ما بتشبه إلا نفوسكن الدنيئة والمريضة رح يرتد عليكن!”