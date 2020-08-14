رسالة رومانسية من كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا

رنا صلاح الدين - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة رومانسية إلى حبيبته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز.

رونالدو نشر صورة جديدة له وهو يحتضن صديقته جورجينا رودريجيز، في البحر، موجها إليها رسالة رومانسية قال فيها: "أحب مشاركة لحظاتي السعيدة والجميلة معك".

اللاعب يقضي عطلته حاليا بعد خروج فريقه يوفنتوس، من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ضيفه ليون الفرنسي، رغم تسجيل النجم البرتغالي هدفين للفريق الإيطالي (2-1)، في مباراة الإياب، يوم الجمعة الماضي.

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النجم البرتغالي حصل على جائزة لاعب العام في نادي "السيدة العجوز" بعد حصوله على أكبر نسبة من تصويت الجماهير، لمساهمته الكبيرة في نيل "البيانكونيري" لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للمرة التاسعة على التوالي.

كريستيانو أنهى موسم الدوري المحلي مع يوفنتوس مسجلا 31 هدفا، في وصافة لائحة الهدافين، خلف شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، المتصدر برصيد 36 هدفا.