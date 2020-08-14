Aug 14, 2020
توسع شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز دائرة التواصل مع الفنانين الذين يتمتعون بأصواتٍ رائعة ومن مختلف الدول العربية للانضمام الى قائمة الفنانين المنضويين تحت لواء الشركة الرائدة في عالم الفيديوكليبات.
وعلم موقع “الخليج 365” أن عين “لايف ستايلز ستوديوز” هذه المرة على الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي خريجة برنامج “اراب آيدول”.
وخلال بحثنا حول الفنانة المغربية تبين لنا أنها تتمتع بصوت مبهر، حيث من المتوقع ان يفتح لها هذا التعاون مع لايف ستايلز ستوديوز مجالاً ليستمتع أكبر شريحة من الجمهور العربي بخامة صوتها المميزة، بالاضافة الى ان هذا التعاون سيفتح لها آفاقاً جديدة في عالم الفن ما يُبشر بمستقبل فني مميز لها.
وعلمنا ان الشاعر والملحن محمد رفاعي يضع لمساته المميزة على القصيدة التي ستقدمها فاطمة الزهراء القرطبي.
نذكر ان فاطمة الزهراء القرطبي هي من مواليد مدينة وجدة، درست الفن وهندسة الطيران المدني. بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة في المعهد الموسيقي في مدينة وجدة. كان اول ظهور لها على شاشة مغربية حيث أدت اغاني للسيدة فيروز وغيرها من كبار المطربين. شاركت في العديد من المهرجانات الفنية المعنية بالطرب الاصيل. حصلت على جوائز افضل صوت في العديد من المهرجانات كما مثلت المغرب في برنامج ارب ايدول في سنة 2013 ووصلت الى النهائيات.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- عين لايف ستايلز ستوديوز على فاطمة الزهراء القرطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.