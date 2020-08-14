خاص- عين لايف ستايلز ستوديوز على فاطمة الزهراء القرطبي

توسع شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز دائرة التواصل مع الفنانين الذين يتمتعون بأصواتٍ رائعة ومن مختلف الدول العربية للانضمام الى قائمة الفنانين المنضويين تحت لواء الشركة الرائدة في عالم الفيديوكليبات.

وعلم موقع “الخليج 365” أن عين “لايف ستايلز ستوديوز” هذه المرة على الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي خريجة برنامج “اراب آيدول”.

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وخلال بحثنا حول الفنانة المغربية تبين لنا أنها تتمتع بصوت مبهر، حيث من المتوقع ان يفتح لها هذا التعاون مع لايف ستايلز ستوديوز مجالاً ليستمتع أكبر شريحة من الجمهور العربي بخامة صوتها المميزة، بالاضافة الى ان هذا التعاون سيفتح لها آفاقاً جديدة في عالم الفن ما يُبشر بمستقبل فني مميز لها.

وعلمنا ان الشاعر والملحن محمد رفاعي يضع لمساته المميزة على القصيدة التي ستقدمها فاطمة الزهراء القرطبي.

نذكر ان فاطمة الزهراء القرطبي هي من مواليد مدينة وجدة، درست الفن وهندسة الطيران المدني. بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة في المعهد الموسيقي في مدينة وجدة. كان اول ظهور لها على شاشة مغربية حيث أدت اغاني للسيدة فيروز وغيرها من كبار المطربين. شاركت في العديد من المهرجانات الفنية المعنية بالطرب الاصيل. حصلت على جوائز افضل صوت في العديد من المهرجانات كما مثلت المغرب في برنامج ارب ايدول في سنة 2013 ووصلت الى النهائيات.