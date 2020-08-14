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Aug 14, 2020
دخلت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية كاتيا كعدي القفص الذهبي وتزوجت من السيد فارس دانييل يوم السبت الفائت في الثامن من آب/أغسطس الحالي.
كاتيا لم تنشر أي صور أو فيديو من أجواء حفل الزفاف عبر حسابها على انستغرام بسبب حالة الحزن الكبيرة التي عمت الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت وسقوط عدد كبير من الضحايا.
لكن اليوم أحبت كاتيا ان تتشارك جزءاً من فرحتها الكبيرة، ونشرت مجموعة من الصور من حفل الزفاف وكتبت: “على الرغم من الوضع السيء الذي نمر به جميعًا، أود أن أشارككم يومي الكبير في 8 – 8 – 2020”.
وكانت كاتيا قد احتفلت منذ أسبوعين مع خطيبها بتوديع العزوبية بحفل صغير حضره عدد من اصدقائهما فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بعد أيام على زواجها، كاتيا كعدي تشارك المتابعين بيومها الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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