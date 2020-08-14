بالصور- بعد أيام على زواجها، كاتيا كعدي تشارك المتابعين بيومها الكبير

دخلت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية كاتيا كعدي القفص الذهبي وتزوجت من السيد فارس دانييل يوم السبت الفائت في الثامن من آب/أغسطس الحالي.

كاتيا لم تنشر أي صور أو فيديو من أجواء حفل الزفاف عبر حسابها على انستغرام بسبب حالة الحزن الكبيرة التي عمت الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت وسقوط عدد كبير من الضحايا.

لكن اليوم أحبت كاتيا ان تتشارك جزءاً من فرحتها الكبيرة، ونشرت مجموعة من الصور من حفل الزفاف وكتبت: “على الرغم من الوضع السيء الذي نمر به جميعًا، أود أن أشارككم يومي الكبير في 8 – 8 – 2020”.

وكانت كاتيا قد احتفلت منذ أسبوعين مع خطيبها بتوديع العزوبية بحفل صغير حضره عدد من اصدقائهما فقط.