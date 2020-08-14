شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد هالى بيرى الـ53.. اعرف سر شبابها الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، نجمة هوليود هالى بيرى بعيد ميلادها الـ53 وسط احتفاء من جانب متابعيها حول العالم ممن يعتبرونها بمثابة أيقونة فى عالم الجمال، حيث لم تتأثر نجمة هوليود بمرور السنوات، ولا تزال تحتفظ ببريقها الأخاذ كلما ظهرت، وخلال التقرير التالي نتعرض إلى أسباب عديدة وراء سحر هالي بيري الدائم التي تخطف به الأنظار ما بين عدة أمور تواظب عليها في حياتها.

1

أكد مدرب هالى بيرى أنها تخضع لجلسات رياضية دائماً، منها 3 مرات على الأقل أسبوعياً فى جلسات خاصة من أجل الحفاظ على لياقتها.

2

/دايت نظيف

الدايت النظيف هو ما يطلق على النظام الغذائى لـ هالى، حيث تتبع نظاما خاصا لها عبر أكل نظيف بدايت مميز خال من السكريات وممتلأ بالفواكة الطازجة وابتعادها عن اللحوم الحمراء لحساب الأسماك.

Advertisements

3

/الاعتناء بالبشرة

بقدر انشغال هالى بيرى بالرياضة تقوم مرتين يومياً على الأقل بالاعتناء ببشرتها بماسكات طبيعية حتى تستمر بشرتها بنفس النعومة والجمال دون تأثر بالسن.



هالى بيرى

4

/نظام كيتو الغذائى

تواصل هالى بيرى اتباع الأكلات الخاصة جداً من أجل منحها الطاقة الدائمة، وذلك عبر تناول الافوكادو وجوز الهند وغيرها من الأكلات المشابهة، وذلك عبر اتباع نظام كيتو دايت.

5

/العائلة

وبعيداً عن الأنظمة الغذائية والرياضة، تهتم هالى بيرى بالأولويات، حيث تمنح قدرا كبيرا من وقتها لعائلتها، وهو الأمر الذى ينعكس على روحها وجمالها لأن قضاء معظم الأوقات مع الأحباء يمنحك قوة وطاقة خاصة تظهر واضحة مع الأشخاص الماديين فقط ممن يعانوا من الوحدة لتجد وجوههم متأثرة بالسن.