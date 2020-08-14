شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أوبرا القاهرة تضىء مسرح النافورة بمقطوعات موسيقية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينيريا، والمخرج حازم رشدى، أغانى عالمية مع تابلوهات للباليه على مسرح النافورة بالأوبرا، مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة لكل من فرانك سيناترا، الفيس بريسلي، باربرا ستريساند وبراين ادمز، ذلك فى الثامنة مساء الأحد 16 اغسطس على مسرح النافورة.

وتقدم الفرقة أيضا مقتطفات من المسرحيات الغنائية الكلاسيكية منها نوتردام باريس، شبح الأوبرا، سيدتي الجميلة، القطط، البؤساء، وغيرها وعدد من المؤلفات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية، ويصاحبها تابلوهات فنية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة إلى جانب مشاهد من المسرحيات على الشاشة فى خلفية المسرح .

يؤدى الأغانى كل من إيمان مصطفى، منى رفلة، رضا الوكيل، داليا فاروق، تامر توفيق، برهان الدين فاروق، أمينه خيرت، جاكلين رفيق، رشا طلعت، چورچ جمال، عزت غانم، عماد عادل، وليد كُريم، جولى فيظى، انجي محسن، هشام الجندي، نوريستا الميرغني، اسامة جمال، نسرين رشدي، مصطفى محمد، عمرو مدحت .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.





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