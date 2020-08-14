شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هانى شاكر ونادية مصطفى يشاركان فى تشييع جثمان سمير الإسكندرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية والفنانة نادية مصطفى وأعضاء النقابة، للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الكبير سمير الاسكندراني من ساحة مسجد السيدة نفيسة، كما حضر شقيقه الدكتور سامي الاسكندراني وابنتي نيفين ونجوي، وكان الموت قد غيب علي الفنان سمير الإسكندرانى مساء إمس الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يذكر أن سمير الاسكندرانى مطرب ورسام مصري، ولد في حي الغورية عام 1938، التحق في كلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية وحرص على تعلمها ، دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة، وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية واصر على لقاء الرئيس الراحل (جمال عبدالناصر) شخصيًا ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة داخل مصر، قدم في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة وكذلك عدة أغاني بلغات أجنبية.





جنازة سمير الاسكندرانى (1)



جنازة سمير الاسكندرانى (2)



جنازة سمير الاسكندرانى (3)



جنازة سمير الاسكندرانى (4)



جنازة سمير الاسكندرانى (5)



جنازة سمير الاسكندرانى (6)



جنازة سمير الاسكندرانى (7)



جنازة سمير الاسكندرانى (8)



جنازة سمير الاسكندرانى (9)



جنازة سمير الاسكندرانى (10)



جنازة سمير الاسكندرانى (11)



جنازة سمير الاسكندرانى (12)



جنازة سمير الاسكندرانى (13)



جنازة سمير الاسكندرانى (14)



جنازة سمير الاسكندرانى (15)



جنازة سمير الاسكندرانى (16)



جنازة سمير الاسكندرانى (17)

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جنازة سمير الاسكندرانى (18)



جنازة سمير الاسكندرانى (19)



جنازة سمير الاسكندرانى (20)



جنازة سمير الاسكندرانى (21)



جنازة سمير الاسكندرانى (22)



جنازة سمير الاسكندرانى (23)



جنازة سمير الاسكندرانى (24)



جنازة سمير الاسكندرانى (25)



جنازة سمير الاسكندرانى (26)



جنازة سمير الاسكندرانى (27)



جنازة سمير الاسكندرانى (28)



جنازة سمير الاسكندرانى (29)



جنازة سمير الاسكندرانى (30)



جنازة سمير الاسكندرانى (31)



جنازة سمير الاسكندرانى (32)



جنازة سمير الاسكندرانى (33)



جنازة سمير الاسكندرانى (34)



جنازة سمير الاسكندرانى (35)



جنازة سمير الاسكندرانى (36)



جنازة سمير الاسكندرانى (37)