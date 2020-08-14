شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة تفشل فى تعليم عمر كمال غناء مهرجانات روسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الراقصة جوهرة، متابعيها وجمهورها على موقع "إنستجرام"، فيديو مع المطرب الشعبى عمر كمال، وهى تقوم بتعليمه أغنية روسى، حيث قال عمر، "طبعا بعد ما ربنا كرمنى ونجحت فى المهرجانات، وبغنى أغانى مهرجانات، فجوهرة هتعلمنى مهرجانات روسى"، وبالفعل بدأت جوهرة فى تلقين عمر كمال المهرجان الروسى، والذى فشل تماما فى غنائه.

وكان عمر كمال نشر فيديو له مع حمو بيكا، تضمن نقاشا بين الثنائي حول مدة عمل كل منهم فى أي "أوردر" ليقول عمر كمال انه يغني طوال 45 دقيقة في حين رفض بيكا ما يقوله كمال بحجة أن "مفيش كده وإن الغناء يصل لساعة إلا ربع" قبل أن يجيب على سؤال عمر كمال "الساعة كام دقيقة"، بقوله: "ما اعرفش".

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أثناء تعليم جوهرة عمر كمال



جانب من الفيديو



جوهرة وعمر كمال

يأتى ذلك بعدما شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر موقع "فيس بوك" مقطع فيديو جديد برفقة حمو بيكا داخل السيارة وهما يغنيان "مساء النقص"، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين على السوشيال ميديا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه عمر كمال لحفل غنائى، يوم الجمعة المقبل، في إحدى قرى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل" و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى".