شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب فى ذكرى 40 رجاء الجداوى: وحشتينا يا روجا.. روحك عايشة معانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة غادة رجب ذكرى الـ40 على وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، التى رحلت عن عالمنا قى 5 يوليو الماضى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، معبرة عن اشتياقها لها.





ونشرت غادة، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بالفنانة الراحلة، صحبتها بتعليق: "حقيقى مفتقدينك أوى.. وحشتينا يا روجا، كلامك وخفة دمك وروحك وطلتك هيفضلوا عايشين معانا وهتفضلى عايشه معانا وجوانا".

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غادة رجب

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.

يذكر أن آخر أعمال المطربة غادة رجب، أغنية "كلام كبار"، وهى من كلمات زوجها الشاعر عبد الله حسن، ألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.