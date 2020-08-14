شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محمد رمضان يلتقط سيلفى مع معجبيه فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان خلال فيديو أثناء التقاطه صور سيلفى مع معجبيه ممن تهافتوا عليه بهدف أخذ صور تذكارية معه، وهو الأمر الذى حرص عليه رمضان الذى لم يخيب ظنهم.

وشارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره ومتابعيه بصورة عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها وحوله فتيات، فتاة تشعل له السيجار وأخرى تقلم له أظافره، علق عليها ساخرا: "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".

وكان النجم محمد رمضان وزوجته، احتفلا بعيد الميلاد الثالث لابنتهما "كنز"، مساء الثلاثاء الماضى، فى حفل مبهج بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث نشر رمضان، عبر ستورى حساب انستجرام الخاصة به، مقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد كنز، والرقص على أغنية Happy Birthday.

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واحتفل رمضان، منذ قليل، بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".

وكان احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات كليبه "أنت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 1 مارس الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر رمضان مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن وصول عدد مشاهدات كليبة لحاجز الـ 66 مليون مشاهدة، وكتب "انت جدع 66 مليون مشاهدة".