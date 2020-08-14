شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبواليزيد ترثى والدها بعد وفاته بشهرين: ربنا يجعل تعبك فى ميزان حسناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ذكرى مرور شهرين على وفاة والدها، الذى توفى يوم 14 يونيو الماضى، بعد صراع مع المرض، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله فترة مرضه فى ميزان حسناته.

ونشرت أسماء عبر حسابها على إنستجرام، صورة برفقة شقيقتها مع والدهما خلال فترة الطفولة، صحبتها بتعليق: "أبى العزيز.. وحشتنى، ربنا يرحمك رحمة واسعة على قد كرمه وعلى قد قلبك الكبير ويغفر لك وينظر إليك نظرة رضا، ويجعل تعبك فى ميزان حسناتك ويجمعنى بيك فى الجنة".





من ناحية أخرى، يصور فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح"، الثلاثاء، بأحد الاستوديوهات فى شبرامنت وتجمع المشاهد بين رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وتامر فرج وأحمد مجدى أبطال العمل، ويستمر التصوير يومين وبعدها تحصل أسرة المسلسل على إجازة عيد الأضحى، واستكمال التصوير بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر نوفمبر المقبل.

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بدأت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل وذلك بعد فترة من التحضيرات والتيرتيبات وترقب تطورات الأوضاع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجديد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى لاسيما بسبب فتح خطوط درامية جديدة فى العمل.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.