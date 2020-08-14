محمد فراج يظهر بـ "لوك" جديد من أجل "تقاطع طرق".. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد فراج جمهوره بصورة حديثة له، ظهر فيها بـ "لوك" جديد.

الفنان المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه بموقع “انستجرام”، بعد أن أطلق لحيته، وذلك خلال استمتاعه بأجازته برفقة اثنين من أصدقائه.

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فراج اعتمد هذا اللوك من أجل دوره في مسلسل “تقاطع طرق” بطولة النجمة منى زكي، حيث يقوم خلال أحداث العمل بدور رجل أعمال سلفي لديه العديد من مشاريع السوبر ماركت داخل مصر وفى دولة أمريكا ويدعى بـ”الشيخ إبراهيم".

ومسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد فراج عرض فيلمه الجديد "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكي، ويشاركهما البطولة مصطفى خاطر، وأسماء جلال، وشريف سلامة كضيف شرف، وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.