صور جديدة من حفل زفاف الفنانة هند عبدالحليم

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية هند عبدالحليم بزفافها منذ عدة أيام، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى “كريم قنديل، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان خطبتها.

هند شاركت جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير جمعتها بعريسها، خضعا لها قبل حفل زفافهما بدقائق، وذلك على حسابها بموقع "انستجرام".

الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "كان نفسنا ناس كتير اوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده".

وأضافت: "لكن زي ما انتوا عارفين ان القوانين دلوقتي في الأماكن بتسمح بنسبة او عدد معين عشان الكورونا. لولا كده كان زمان كل اصحابنا و حبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة".

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هند عبدالحليم

وكانت هند عبدالحليم قد تألقت بفستان زفاف قصير مع طرحة طويلة، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمجوهرات أنيقة.

هند عبدالحليم

وشهد الحفل حضور الفنانة التونسية درة، والتي أطلت بفستان قصير خطف أنظار الجميع، كما حضر الفنان الشاب عمر الشناوي برفقة زوجته.

هند عبدالحليم